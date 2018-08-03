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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA-İHA
03.08.2018 - 20:41, Son Güncelleme:

Üç silahla dehşet: Hareketli anlar

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Üç silahla dehşet: Hareketli anlar

Adıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresi veren, güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde de çevreye rastgele ateş açan kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Adıyaman’da pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi TOKİ Konutları önünde bulunan Hacı Abuzer Baba Türbesi önünde meydana geldi. Şahıs 112 ve 155 ihbar hatlarını arayarak santraldeki görevlilere küfür ve hakaret etti. Ardından şahsın çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekibe önce bıçak çeken şahıs daha sonra kaldığı baraka içerisinden 1 tabanca, 2 pompalı tüfekle çıkarak ateş etmeye başladı. 

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polislere ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar polislere ait motosiklete isabet etti. Polislerin 'teslim ol' çağrısına rağmen elindeki silahlar ile ateş etmeye devam eden şahıs son olarak pompalı tüfekleri bırakarak, belinde silah ile polislere doğru yürüdü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şahsı polisler sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polislere küfretmeye ve hakaret etmeye devam eden şahıs gazetecilere de küfretti. 

DURUMU İYİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa bindirerek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

M.T.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Şahsın üzerinde ve kaldığı yerde çeşitli ilaçlar bulundu. Görgü tanıkları şahsın etrafa rastgele ateş ettiğini ve polisin olaya müdahale ettiğini söyledi. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Üç silahla dehşet saçtıAdıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresi veren, güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde de çevreye rastgele ateş açan kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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