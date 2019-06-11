Üç liderle kritik buluşma
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) için gideceği Tacikistan’da Rusya, Çin ve İran devlet başkanlarıyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 14-15 Haziran tarihlerinde Tacikistan’a gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de aralarında bulunduğu liderlerle baş başa görüşmeler yapacak.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da aralarında bulunduğu liderler katılacak.
Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Japonya’da 28-29 Haziran tarihlerindeki G-20 Liderler Zirvesi öncesinde yapılacak CICA Zirvesi’nde Erdoğan ve Putin’in görüşmesi bekleniyor. Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ve ABD ile gerginlik yaratan S-400 meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
G-20’DEN ÖNCE S-400 GÖRÜŞMESİ
ABD’nin yaptırım tehdidinde bulunduğu S-400’ler konusunda Rusya tarafı, teslimde gecikme olmayacağını açıklamıştı. Erdoğan ise ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinde ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunmuştu. Erdoğan, ayrıca Çin Devlet Başkanı Cinping, İran Cumhurbaşkanı Ruhani başta olmak üzere zirveye katılan liderlerle görüşecek. Erdoğan’ın Cinping ve Ruhani ile yapacağı görüşmelerde ana gündem maddesini Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek. Zirve kapsamında düzenlenecek ana oturumda bir konuşma yapacak olan Erdoğan’ın küresel barışa, terörizmle mücadeleye ve BM’nin yapısına ilişkin mesajlar vermesi planlanıyor. Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin ardından da G-20 Zirvesi için Japonya’ya ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çin’e gideceği açıklanmıştı.
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