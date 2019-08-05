Üç kamu bankasından ortak açıklama! Firmalara kredi desteği...
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir." denildi.
Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, sektör bazında kredi kullandırım tutarları şöyle:
İşte sektör bazında kredi kullandırım tutarları:
SEKTÖR
LİMİT TUTARI
LİMİT TUTARI (%)
KULLANDIRIM TUTARI
KULLANDIRIM TUTARI (%)
(Milyon TL)
(Milyon TL)
MAKİNE VE TEÇHİZAT
2.800
54%
665
39%
TARIM - YEM ÜRETİMİ
310
6%
310
18%
TARIM - SOYA FASULYESİ, MISIR VE AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ
290
6%
290
17%
KİMYA PLASTİK
735
14%
170
10%
GIDA
370
7%
90
5%
TEKSTİL
185
4%
45
3%
DİĞER
510
10%
130
8%
GENEL TOPLAM
5.200
100%
1.700
100%
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın açıklaması:
Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 5, 2019
Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı. https://t.co/xquWq7LURi
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