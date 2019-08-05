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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Üç kamu bankasından ortak açıklama! Firmalara kredi desteği...

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Üç kamu bankasından ortak açıklama! Firmalara kredi desteği...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi. 

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı. 

Açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir." denildi. 

Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamaya göre, sektör bazında kredi kullandırım tutarları şöyle:

İşte sektör bazında kredi kullandırım tutarları:

SEKTÖR

 LİMİT TUTARI

LİMİT TUTARI (%)

 KULLANDIRIM TUTARI

KULLANDIRIM TUTARI (%)

(Milyon TL)

(Milyon TL)

 MAKİNE VE TEÇHİZAT

2.800

54%

665

39%

TARIM - YEM ÜRETİMİ

310

6%

310

18%

TARIM - SOYA FASULYESİ, MISIR VE  AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

290

6%

290

17%

KİMYA PLASTİK

735

14%

170

10%

GIDA

370

7%

90

5%

TEKSTİL

185

4%

45

3%

DİĞER

510

10%

130

8%

GENEL TOPLAM

5.200

100%

1.700

100%

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklaması:

 

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