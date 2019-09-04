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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Üç gün sonra iki araç çıkarıldı! 450 kamyon toprak alındı

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Rize’de önceki gün Fener Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Araçlardan 2’si üçüncü gününde toplamda 450 kamyon toprağın çöken duvarın üzerinden kaldırılmasıyla çıkartılabildi.

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  • Rizede istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 araçtan 2’si çıkartıldı
  • Rizede istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 araçtan 2’si çıkartıldı
  • Rizede istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 araçtan 2’si çıkartıldı
  • Rizede istinat duvarının çökmesi sonucu önceki gün toprak altında kalan 3 araçtan 2’si çıkartıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Üzerlerinde ortalama 6 bin 750 ton toprak bulunan Zafer Ekşi ve Evliya Çebi’ye ait araçlar, enkazın altından iş makineleriyle çıkartıldı. Kullanılamayacak hale gelen araçların çıkartılışını çevredekiler de telefonlarıyla kaydetti.

"Evime bir pencere daha açıldı"

Öte yandan çöken istinat duvarının çökmesiyle 1. katta bulunan Fehmi Çelik’e ait evin duvarında delik açılırken, site yönetimine ait odanın da duvarı tamamen yıkılarak içeriye balçık doldu.

Duvardan kopan parçaların isabet etmesi sunucu evinin duvarında delik açılan Fehmi Çelik “Selden dolayı duvar yıkıldı, duvarın parçası da evin duvarına vurdu. Duvar patladı, bizde kaskoya haber verdik gelip incelediler. Evime bir pencere daha açıldı. Ben o sıra evde değildim, eşim ve 5 yaşındaki çocuğum da köydeydiler. Burada olsaydılar çok korkardılar” ifadelerini kullandı.

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