‘Üç fidan’a ziyaretçi akını
68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47’nci yıldönümünde Ankara Karşıyaka’daki mezarları başında anıldı.
6 Mayıs 1972’de genç yaştayken idam edilen Türkiye devrimci gençlik hareketinin liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için yapılan anma törenine çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan yüzlerce vatandaş katıldı. Karşıyaka Mezarlığı’nın girişinden mezarlara kadar yürüyen kalabalık grup Gezmiş, Aslan ve İnan’ın fotoğraflarını taşıdı. Anmaya katılanlar sloganlar atarak Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın mezarlarına karanfillerin yanı sıra çay ve sigara da bıraktılar. CHP’li milletvekillerinin de katıldığı anmanın ardından mezarlar gün boyu Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen kalabalıkları ağırladı.
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