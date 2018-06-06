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    Üç çocuğuyla gitti... Her yerde aranıyor

    İHA
    06.06.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 'hastaneye gidiyorum' diyerek 3 çocuğuyla birlikte evden ayrılan genç kadından 6 gündür haber alınamıyor. 

    Sırıl Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Gülsüm Balı, 6 gün önce çocukları Naim Balı (5), Yigit Balı (3) ve ismi öğrenilemeyen 15 günlük bebeğini yanına alıp, 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. En son sabah saat 09.30'da köyden otobüsüne binerek Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler kavşağında indiği belirlenen genç kadından bir daha haber alınamadı.

    6 gündür kardeşinden haber alamadıklarını belirten Mehmet Ali Uyar, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Kucağında 15 günlük bebeği yanında 2 çocukla nereye gider bilmiyoruz. Tüm gidebileceği yerleri aradık fakat kimse görmemiş. Görenlerin Allah rızası için Sırıl mahalle muhtarlığına, jandarma ya da polise haber vermelerini istiyoruz" dedi.

    Öte yandan, güvenlik güçleri kayıp kadının bulunması için tahkikat başlattı.

    Etiketler: orhaneli
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