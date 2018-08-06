Üç çocuğunu kurtardı boğuldu
SAKARYA'da cumartesi günü Kocaali ilçesi Beşevler mevkiinde denize giren Elik ailesinin 3 çocuğu bir anda gelen dalga ile açığa sürüklendi.
Durumu fark eden baba Fuat Elik hemen çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Baba Elik, çocuklarını kıyıya getirdiği anda gelen dalga sonucu suda bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cankurtaranlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren babayı sahile çıkardı.
İlk müdahalesi yapılan Fuat Elik, daha sonra hastaneye kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fuat Elik dün hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmak isterken kendi canından olan Elik'in cenazesi, Kocaali Merkez camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
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