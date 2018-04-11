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    Üç çocuğu ile ölüme uçmadan birkaç saat önce...

    İbrahim ÖZTAŞ/DHA
    11.04.2018 - 18:34 | Son Güncelleme:

    Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü

    ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi. Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocuklarıyla birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.
    Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, dün saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı. Dalgıçlar, yaptıkları 30 dakikalık aramanın ardından Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça'nın cesetlerinin bulunduğu otomobile ulaştı.

    Üç çocuğu ile ölüme uçmadan birkaç saat önce...

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada çalıştığı belirtilen Hoşça'nın, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan kardeşi Haşim Hoşça ve yakınları olay yerine geldi. Vinç yardımı ile göletten çıkarılan otomobilden ilk olarak Elif Hoşça'nın cesedi çıkarıldı. Ekiplerin diğer cesetleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldüAdana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Otomobilin Baba Musa Hoşca (38), kızı Elif (13), oğulları Umut (14) ve Ebubekir Hoşça'nın (9) olduğu öğrenildi. 13 yaşındaki Elif Hoşça'nın cansız bedeni otomobilin içinden kıyıya çıkartıldı. Diğerlerinin sudan çıkartılması için çalışmalara devam ediyor.
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    SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPMIŞ
    Musa Hoşça'nın, olaydan kısa süre önce çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'le birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştığı ortaya çıktı. İki farklı görüntüden birinde Musa Hoşça ve çocukları ağaçlık bir alanda sohbet ediyor. Diğer görüntüde ise Musa Hoşça ve çocukları hareket halindeki otomobilde görülüyor.

    Üç çocuğu ile ölüme uçmadan birkaç saat önce...

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , gölet , kaza , ölüm , gündem
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