Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman? 2020 Yılı Dini Günler Listesi

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.



REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?



İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Miraç Kandili 21 Mart, Berat Kandili ise 7 Nisan’da kutlanacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ