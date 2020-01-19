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Haber Giriş: 19.01.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman? 2020 Yılı Dini Günler Listesi

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Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman? 2020 Yılı Dini Günler Listesi

2020’nin ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘2020 Yılı Dini Günler Listesi’ne’ göre, İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazanı kapsayan ‘üç ayların’ habercisi Regaip Kandili, bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili bu yıl tam olarak ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 Yılı Dini Günler Listesi…

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Miraç Kandili 21 Mart, Berat Kandili ise 7 Nisan’da kutlanacak.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

1

R.EVVEL

1442

18

EKİM-2020

PAZAR

........

11

R.EVVEL

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........

1

C.EVVEL

1442

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

 

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