Üç Aylar ne zaman idrak edilecek? İşte 2019 Recep ayı başlangıç tarihi
Üç Aylar ne zaman ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Peki, Üç Aylar bu yıl ne zaman idrak edilecek? İşte 2019 Recep ayı başlangıç tarihi.
Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte, üç ayların bu yıl ne zaman idrak edileceği belli oldu. İşte detaylar.
Üç aylar bu yıl 8 Mart 2019'da (1 Recep) başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da 6 Mayıs’ta başlayacak.
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
ÜÇ AYLAR DUALARI
Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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