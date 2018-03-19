Üç Aylar ne zaman başlıyor? 3 Aylar başlangıcı

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eden Üç Aylar’ın başlangıç tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Oruç ayı Ramazan’ın yaklaştığını hatırladığımız Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmiyedinci gecesi Miraç Gecesidir.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran "Üç Aylar" 19 Mart itibariyle başladı. Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla 22 Mart Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığınca özel programlar düzenlenecek. Mirac Kandili 12 Nisan ve Berat Kandili 30 Nisan’da idrak edilecek. Ramazan ayı ise 15 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi de 10 Haziran’da ihya edilecek.

ÜÇ AYLAR DUALARI

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYININ ÖNEMİ

Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.



ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.