Üç aylar ne zaman başlıyor? 2018 Ramazan ne zaman?

Müslümanlar için oldukça önem arz eden üç ayların başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. Hicri ve Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle her sene 10 gün geriye giden ve Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç ayların 2018 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki üç aylar ne aman başlıyor? 2018 Ramazan ayı ne zaman? Şaban ayı ne zaman? İşte 2018 üç aylar hakkında detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kameri takvimine göre, ilahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar bu yıl, üç aylar 19 Mart 2018 tarihinde Recep ayı ile birlikte başlayacak. Ayriyeten bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili idrak edilecek. 17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek.

2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç aylar Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır. Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk’ın Rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır. Ülkemizde de asırlardır bir “Üç Aylar” geleneği oluşmuş; Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir. Üç Aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaib gecesi, yirmiyedinci gecesi Mirac Gecesidir.

Regaib gecesi ise ; Cenab-ı Hakk’ın ilahi ihsan, rahmet ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalplerle Allah’a yönelenlerin affedilme ümitleri vesilesiyle, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzu edildiği için Recep ayının ilk Cuma gecesine “ Regaib Kandili “denmiştir. Regaib kandili, Recep ayının 27.gecesindeki Mirac ve Şaban ayının 15.gecesindeki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Kadir gecesini ve Ramazan ve Kurban Bayramlarınız müjdeleyen mübarek bir gecedir.

Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.

Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir ve hayatımızın geri kalan bölümünde bu hususlara dikkat edecek şekilde yaşamamız gerektiği ön plana çıkmalıdır. Peki üç aylarda neler yapmamız doğru olur? Neler yapılmalıdır?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.