Üç aylar ne zaman başlayacak? 2019 üç aylar başlangıç tarihi
Dini hayatımızda özel bir önem taşıyan ve Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan üç aylar, çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı üç ayların 2019'da hangi zaman dilimine denk geldiği pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Peki, üç aylar ne zaman?
Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç ayların 2019 yılında ne zaman başlayacağı, son günlerde merak konusu oldu. Rahmet ve mağfiretle, gönül kapılarını, Rabbimizin sonuna kadar açtığı bu dönemde Müslümanlar, nasıl ibadet edilmesi gerektiğini de araştırıyor. İşte, 2019 üç aylar hakkında merak edilen detaylar...
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'da 6 Mayıs’ta başlayacak.
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
ÜÇ AYLAR DUALARI
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”
Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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