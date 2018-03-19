Üç aylar mesajlarında en güzel seçenekler

Bugün haftalardır tarihi araştırılan üç ayların ilk günü. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile uğurlanan 3 aylarda en çok araştırılan konuların başında mesajlar geliyor. 3 ayları her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşılayan vatandaşlar, sosyal medya veya telefonları üzerinden paylaşabilecekleri üç aylar mesajlarını inceliyor. İşte 3 aylar mesajları!Bugün haftalardır tarihi araştırılan üç ayların ilk günü. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile uğurlanan 3 aylarda en çok araştırılan konuların başında mesajlar geliyor. 3 ayları her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşılayan vatandaşlar, sosyal medya veya telefonları üzerinden paylaşabilecekleri üç aylar mesajlarını inceliyor. İşte 3 aylar mesajları!



3 AYLAR MESAJLARI



Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Üç aylarınız mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…



Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..



Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..



Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.



Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun...



Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.



Her zaman dua ve ibadet makbul olmakla birlikte mubarek gün ve gecelerde yapılan ibadet ve dua daha faziletli ve daha üstündür.

Sevap ve faziletleri bakımından üç aylardan Recep ekme ayı, Şaban sulama ayı ve Ramazan ayı da toplama/hasat ayı olarak nitelenir. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa onun karşılığını görür .Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.



Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.



Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…