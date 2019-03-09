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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.03.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Üç aylar başladı

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Üç aylar başladı

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 8 Mart Cuma günü başladı. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, üç aylar hakkında merak edilen detaylar...

Üç aylar, Müslümanların kendilerini yenilediği, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiği manevi bir mevsim olarak idrak ediliyor. Üç aylar içinde önem verilen kutsal geceler de ibadetle geçiriliyor. Vatandaşlar da üç aylarda yapılması gereken hususlar hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 'Üç aylarda neler yapılır?' ve  'Üç aylar ibadetleri neler?' sorularının yanıtı...

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.

Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.

Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."

ÜÇ AYLARDA NELER YAPMALI?

Müslümanların bu aylarda tövbe ve istiğfar etmesi, 5 vakit namazını cemaatle kılmaya özen göstermesi gerektiğine işaret eden Oral, şu tavsiyelerde bulundu:

"Müslümanlar bu aylarda düzenli Kur'an-ı Kerim okumalı. Recep ayından itibaren günde 5 sayfa Kur'an-ı Kerim ve onun manasını okumaya çalışalım. Yapabilen kardeşlerimiz recep ve şaban ayında oruç tutsunlar. Tabii sürekli tutmak şart değil. Tavsiyemiz pazartesi ve perşembe günleri. Bu şekilde orucu tavsiye ediyoruz çünkü Peygamberimiz, 'Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz edildiği için o gün oruç tutuyorum. Böyle bir şekilde amelim arz edilsin diye oruç tutuyorum.' demiş. Bu aylarda mümkünse biraz infak edelim. Allah yolunda dağıtalım, paylaşmayı bilelim. Ayrıca haramlardan uzaklaşmak için gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'de 'Kulak, göz ve kalp mesuldür' buyuruluyor. Dolayısıyla haramlardan gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi korumalıyız. Bu üç ayda ruhi bir perhiz ve eğitime girelim. Akrabalar ve komşularla ilişkilerimize dikkat edelim."

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