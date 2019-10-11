Üç aşama
BEŞTEPE’de önceki gün yapılan ve 5.5 saat süren ‘Barış Pınarı Harekât Koordinasyon Toplantısı’na göre harekât üç aşamada gerçekleştirilecek, derinliği 30-32 kilometre olacak.
Toplantıda öne çıkan bazı değerlendirmeler:
- Terör örgütünün ilk etapta geri çekilmesi ‘taktik’ olarak değerlendiriliyor. TSK ilerlerken örgütün daha içeride karşı saldırıya geçmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK’nın elindeki en önemli silahların ABD’nin verdiği sırtta taşınabilir füze sistemleri olduğu düşünülüyor.
- Ağırlıklı Tel Abyad-Resulayn hattında yapılan operasyonun ilk aşaması yaklaşık 10 günde tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada bölge, istikrarlı ve insanların güven içinde yaşayabileceği alan haline getirilecek.
- Üçüncü aşamada, daha önceki harekâtlarda olduğu gibi Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlayacak imardan, sağlığa birçok insani adım atılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sivillerin harekât süresince zarara uğramaması için azami hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.
- Dünya kamuoyunda oluşturulacak olumsuz algılara karşılık Türkiye’nin tezleri anlatılacak. Dış dünyaya, “Tam güvenlik sağlandıktan sonra TSK geri çekilecek. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız” mesajları verilecek.
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