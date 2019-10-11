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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Üç aşama

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Üç aşama

BEŞTEPE’de önceki gün yapılan ve 5.5 saat süren ‘Barış Pınarı Harekât Koordinasyon Toplantısı’na göre harekât üç aşamada gerçekleştirilecek, derinliği 30-32 kilometre olacak.

Toplantıda öne çıkan bazı değerlendirmeler:

- Terör örgütünün ilk etapta geri çekilmesi ‘taktik’ olarak değerlendiriliyor. TSK ilerlerken örgütün daha içeride karşı saldırıya geçmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK’nın elindeki en önemli silahların ABD’nin verdiği sırtta taşınabilir füze sistemleri olduğu düşünülüyor.

- Ağırlıklı Tel Abyad-Resulayn hattında yapılan operasyonun ilk aşaması yaklaşık 10 günde tamamlandıktan sonra ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada bölge, istikrarlı ve insanların güven içinde yaşayabileceği alan haline getirilecek.

- Üçüncü aşamada, daha önceki harekâtlarda olduğu gibi Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlayacak imardan, sağlığa birçok insani adım atılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sivillerin harekât süresince zarara uğramaması için azami hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.

- Dünya kamuoyunda oluşturulacak olumsuz algılara karşılık Türkiye’nin tezleri anlatılacak. Dış dünyaya, “Tam güvenlik sağlandıktan sonra TSK geri çekilecek. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız” mesajları verilecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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