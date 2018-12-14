‘Üç AKP’li bir HDP’liyi yargılıyor’
ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, örgüt yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, AİHM’nin verdiği kararın ardından tahliye talebini reddeden mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi.
Demirtaş, “Şu anda üç AKP yöneticisi bir HDP’liyi yargılıyor, hissiyatım budur” dedi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasında Demirtaş, reddi hâkim talebinin reddedilmesi kararını eleştirerek özetle şunları söyledi:
BENDEN FAZLA SİYASETÇİSİNİZ
“AİHM kararı bir basın açıklaması değildir, hakkınızda verilmiş bir hükümdür. Benden önce mahkûm oldunuz. Hakkınızda mahkûmiyet kararı var. Usule aykırı davrandınız demiyorum. Suç işlediniz. Benden daha fazla siyasetçi olduğunuz bu kararla ortaya çıktı. Giderim yatarım ömür boyu ama böyle bir hakareti kabul etmem. Savunma yapma isteğim yok. Delillerim var sunma isteğim yok. AKP benimle ilgili ne söylüyorsa verdiğiniz ara karar aynısını söylüyor. Öyle olunca da ben hangi mahkeme heyetine hangi delilimi sunayım. Nefes tüketeyim mi?”
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