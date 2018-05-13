Üç aile tüfek, balta ve döner bıçaklarıyla birbirine girdi! Yaralılar var

Olay, dün gece 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen üç ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, balta ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, biri av tüfeğiyle, 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.