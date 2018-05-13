Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üç aile tüfek, balta ve döner bıçaklarıyla birbirine girdi! Yaralılar var

    Üç aile tüfek, balta ve döner bıçaklarıyla birbirine girdi! Yaralılar var

    ESKİŞEHİR, (DHA)
    13.05.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Eskişehir’de aynı sokakta oturan husumetli üç aile arasında çıkan av tüfekli, balta ve döner bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

    Olay, dün gece 71 Evler Mahallesi Düzey Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen üç ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, balta ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavgada, biri av tüfeğiyle, 5 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

     

     

     

    Etiketler: Eskişehir , kavga , yaralı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri