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    Ubercilere bir şok da İBB’den...

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    31.05.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, hükümetin UBER’le ilgili altığı karara destek verip, İstanbul’a gelen yabancı turistleri gezdirmek amacıyla verdikleri Turizm İşletme Belgesi’ni amacı dışında kullananlara yaptırım uygulayıp, belgelerini iptal edeceklerini açıkladı.

    Ubercilere bir şok da İBB’den...Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında konunun ele alınıp bu yönde karar çıkacağını aktaran Uysal, UBER’cileri belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları konusunda uyarıp, “Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul’a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul’da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun da birebir trafik denetleyecek ” diye konuştu.

    TAKSİCİLERE: UBER’İ ARATMAYIN

    Başkanı Mevlüt Uysal “Bizim taksicilere önerimiz, vatandaşı UBER’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız” dedi.

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    Etiketler: taksi , gündem
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