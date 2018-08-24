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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL ,(DHA)
24.08.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

UBER sürücülerine ceza yağdı

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İSTANBUL Sivil Trafik Ekipler Amirliği’nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, UBER ve Scottye yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesinde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımak suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.

UBER sürücülerine ceza yağdı


Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty'e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi.

BİZDEN FAZLA YOLCULAR UBERİN YASALLAŞMASINI İSTİYORLAR

UBER hizmeti verdiği için ekipler tarafından ceza yazılan Süleyman Yılmaz UBER hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. 3 aydır bu işi yapıyorum. UBER'in mahkeme süreci devam ediyor. Şu an için bize ’çalışın’ diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de UBER'e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER'in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER'in yasallaşmasını istiyor. UBER'e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel dedi.

UBER sürücülerine ceza yağdı


TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK LAZIM

Taksicilerin de tepkisi anladığını belirten Yılmaz, "Taksici arkadaşları da anlamak lazım. Onların da duraklarının önünde yolcu almamak lazım. Benim taksicilerle hiçbir sıkıntım olmadı" dedi.

GENELLİKLE ARAP TURİSTLER TERCİH EDİYOR

UBER'in genellikle yabancı turistler tarafından tercih edildiğini söyleyen bir sürücü ise "Bayram başladığından beri zaten hiç Türk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve alışveriş merkezlerinden turist taşıyoruz" dedi.
UBER sürücülerine ceza yağdı

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