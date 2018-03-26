Uber nedir? Uber hakkında merak edilenler

Son günlerde medyada en çok konuşulan konu şüphesiz Uber ve taksici gerilimi oldu. Basında yer alan haberlerin ardından Uber'in ne olduğunu ve nasıl bir işleyişi olduğunu merak eden vatandaşlar, Uber hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte son günlerde tartışmalara konu olan Uber hakkında merak edilen her şey...

UBER NEDİR

Akıllı telefonlardaki mobil uygulamalar ve "Uber.com" adlı internet sitesinden alınabilen bir ulaştırma hizmeti olan Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. 2018 yılı itibarıyla, dünya çapında 300'den fazla şehirde hizmet vermekte olan Uber'in genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

Uber sistemi, mobil cihazınıza indirdiğiniz uygulama ile bağlanacağınız bir hizmettir. Uber'de sıra beklemeden başlangıç ve bitiş noktanızı belirterek, 1 dakika kadar sürmeyen bir işlemle araç çağrısı yapılabiliyor. Yolculara 3 farklı araç tipi seçme imkanı tanıyan Uber, uygulamayı kullanan yolculara sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri vermekte, yolcular uygulama üzerinden seyahat edeceği araca ait bilgileri ve sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı gibi detaylara ulaşabilmektedir.

2011'de 49 milyon dolar girişim sermayesi toplayan Uber, 2012 itibarıyla uluslararasına genişlemiştir. 2014'te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015 başlarında toplam değeri 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.