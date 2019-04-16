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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

UBER aracında yaşadıkları ile olay olmuştu! 1 milyon lira tazminat istedi...

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UBER aracında yaşadıkları ile olay olmuştu! 1 milyon lira tazminat istedi...

İstanbul İstinye'den geçen yıl Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER'den araç çağıran Birgül Erkli, yolculuk sırasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı UBER şoförü Mikail Üzer ile UBER'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Davalı UBER şoförüne 'Yaralama, hakaret ve tehdit' suçundan ceza davası açıldığını belirten Erkli, "Burnum kırıldı. Vücudumda morluklar oluştu, beni yerde tekmeledi ve bariyerlere fırlattı" dedi. Davalı UBER şoförü de "Davacıyı itmedim. Davacı yakın tartışmanın da etkisiyle araçtan inerken kendisi düşmüştür. Davanın reddini istiyorum" dedi.

1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTI

Sabah’ta Ali Oktay’ın haberine göre; İstinye'den geçen yıl Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER uygulamasından taksi çağıran Erkli ve kızı, 'erken indirme' tartışması yüzünden çıkan tartışmada taksi şoförü Mikail Üzer ve UBER'e tam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre Erkli ile kızı 25 Mart 2018 günü İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için internetten UBER uygulamasına baktı. Seyahat süresinin ve gidiş ücretinin 100 lira olduğunu gören Erkli, UBER'den taksi çağırdı. UBER şoförü Üzer, anne ve kızını kapıdan aldı. Araca binen Erkli ve kızı, bir süre sonra ücretin 220 lira olduğunu fark edince ücret farklılığını taksi şoförü Üzer'e bildirdi. Taksi şoförü de kendisinin bu ücreti isteyerek onaylamadığını, herhalde bir yanlışlık olduğunu anlattı. Erkli de taksi şoförüne seyahati iptal etmesini ve araçtan inmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise anlaşılmaz bir şekilde seyahati iptal edemeyeceğini, araçtan inmesi halinde 220 lirayı tahsil edeceğini anne ve kızına söyledi. Taksi şoförü anne ve kızını araçtan indirmedi. Ardından 'isterseniz sizi indireyim, ama parayı ödemek zorundasınız' diye birkaç kez tekrar edince Erkli ile UBER şoförü arasında tartışma çıktı.

KOLUNDAN TUTUP BARİYERLERE FIRLATTI

Erkli tartışma sırasında polisi aradı. UBER şoförü Üzer de bunun üzerine daha çok sinirlenerek anne ve kızına hakaretler etmeye başladı. Atatürk Havalimanına az bir mesafe kala, 'polis çağırdın, polis geliyor' diyerek aracını Basın Ekspres yolunda otobanın üzerinde aniden sağa çekti. Ancak polis gelmeyince anne ve kızı kandırıldığını anladı. Erkli'nin kızı UBER aracından inerek uçağa geç kalmamak için bir taksi çağırmak istedi. Annesi Erkli de polisi beklemek için araçtan inmedi. Erkli'nin araçtan inmemesine ve beklemesine daha çok sinirlenen UBER şoförü, zor kullanarak Erkli'yi araçtan indirmek istedi. Bu sırada Erkli'nin kızı da durdurduğu bir taksi şoförüyle UBER aracının yanına yaklaştı. Bunun üzerine iyice sinirlenen UBER şoförü, iddiaya göre Erkli'yi kolundan tutarak bariyerlere fırlattı. Bariyerlere çarpan Erkli'nin burnu ve göğsü kanlar içinde kaldı. Öfkesine hakim olamayan UBER şoförü, yerde yatan kadını daha sonra tekmelemeye başladı. Saldırının ardından Erkli'nin burnunda kırık ve yüzünde sabit izler oluştu. Erkli kısa süreli görme bozukluğu yaşadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, UBER şoförünün tutuklanmasını isterken, nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında UBER şoförü hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçundan Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, "Müvekkilimin uğradığı acı ve üzüntünün tarifi yoktur. Kızı da gözleri önünde annesinin şiddet görmesini izlemiş olmanın şokunu yaşamıştır. Kanlar içindeki hali basında da çıkmıştır. 1 milyon lira manevi tazminatın davalı UBER şirketi ve şoför Üzer'den tahsilini istiyoruz" dedi.

İTMEDİM ARAÇTAN DÜŞTÜ

Davaya cevap veren UBER şoförü ise asıl mağdurun kendisini olduğunu iddia etti. Davalı Üzer'in avukatı, "Müvekkilim bu olaydan sonra işinden olmuştur. Davacı güncel ücrete bakmaksızın araç çağırmıştır. Sonra davacı ücrete itiraz etmiştir. Müvekkilim de isterse araçtan inebileceklerini kendilerine söylemiştir. Davacı ve kızı otomatik oluşan fiyata itiraz etmelerine rağmen araçtan kendileri inmemişlerdir. Müvekkilim davacıyı itmemiştir. Davacı yakın tartışmanın da etkisiyle araçtan inerken kendisi düşmüştür. Sinirle araçtan inerken düşmesi hayatın olağan akışına uygundur. Davacı yere düşünce müvekkilim de onu yerden kaldırmaya çalışmıştır. Davacı ayrıca müvekkilime ağır ifadeler kullanarak hakaret etmiştir. Müvekkilim de her defasında alttan alarak konuyu yatıştırmaya çalışmıştır. Müvekkilimin davacıya herhangi bir olumsuz müdahalesi yoktur. Davanın reddini isteriz" dedi.

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