TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS kapsamında birçok vatandaşın merakla araştırdığı TYT ve AYT sonuçları hakkında detaylı bilgiler
TYT ve AYT sonuçları, son günlerde birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Üniversite sınavı ile birlikte hayallerindeki bölümü okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçların ardından tercih aşaması için kılavuzun yayımlanmasını bekleyecek. Peki, TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TYT VE AYT SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AYT ve TYT sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen takvimde açıklanacak.
YKS kapsamında gerçekleştirilen AYT ve TYT sonuçları, 18 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.
TYT, AYT VE YDT’DE AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?
TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.
TYT’nin katkısı % 40’dır.
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