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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

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TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS kapsamında birçok vatandaşın merakla araştırdığı TYT ve AYT sonuçları hakkında detaylı bilgiler

TYT ve AYT sonuçları, son günlerde birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Üniversite sınavı ile birlikte hayallerindeki bölümü okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçların ardından tercih aşaması için kılavuzun yayımlanmasını bekleyecek. Peki, TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TYT VE AYT SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AYT ve TYT sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen takvimde açıklanacak. 

YKS kapsamında gerçekleştirilen AYT ve TYT sonuçları, 18 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

TYT, AYT VE YDT’DE AĞIRLIKLI PUANLARIN HESAPLANABİLMESİ İÇİN NE KADAR HAM PUAN ALINMALIDIR?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT’nin katkısı % 40’dır.

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