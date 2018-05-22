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    TYT sınavı ne zaman? İşte TYT tarihi ve hesaplama yöntemi

    Hürriyet Haber
    22.05.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Üniversiteye girişte sınav sistemi değişti. YGS’nin yerini TYT (Temel Yeterlilik Testi)aldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan TYT’nin tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle sınava ilişkin soru işaretleri de çoğaldı. Peki TYT sınavı ne zaman? Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarını kapsayan TYT’nin hesaplaması nasıl yapılacak? İşte detaylar!

    YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur. TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 30 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 01 Temmuz 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 01 Temmuz 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi.

    TYT BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler

    TYT NASIL HESAPLANIR?

    TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan,Temel YeterlilikTesti Puanı (TYT-Puanı)’dır.

    LİSAN PROGRAMLARI İÇİN BARAJ PUANI NASIL HESAPLANIR?

    Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60] Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60] Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60] Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

     

     

    Etiketler: TYT sınavı ne zaman , TYT hesaplama , gündem
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