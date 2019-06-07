TYT nedir? Temel Yeterlilik Testi hakkında tüm detaylar
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) dair detaylar merak konusu oldu. Sınava kısa bir süre kala TYT'ye yönelik araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları, TYT hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, TYT nedir? İşte, Temel Yeterlilik Testi hakkında tüm detaylar...
Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması.
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