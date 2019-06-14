TYT nedir? İşte, 2018 yılı TYT örnek soruları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) içerisinde yer alan TYT (Temel Yeterlilik Testi) bu yıl 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. TYT’den yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor. Peki, TYT nedir? İşte TYT örnek soruları
Temel Yeterlilik Testi (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması.
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TYT’deki Testler ve Kapsamları
Türkçe Testi
Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Sosyal Bilimler Testi
Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)
Temel Matematik Testi
Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular
Fen Bilimleri Testi
Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular Fizik Kimya Biyoloji
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