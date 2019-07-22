TYT ile öğrenci alan bölümler neler? 2 yıllık bölümler ve taban puanları

Üniversite eğitimine, ön lisans yani 2 yıllık eğitim alarak başlamak isteyen çok sayıda kişi, 2 yıllık bölümlerin ve taban puanlarını sorguluyor. İşte, son günlerde gündemde olan 'TYT ile öğrenci alan bölümler neler?' sorusunun yanıtı...

İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN VE TAVAN PUANLARI

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi iki yıllık bölümlerin yanı sıra onlarca başka ön lisans programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, TYT puanı ile öğrenci kabul edecek olan iki yıllık ön lisans programları hakkında kapsamlı bilgi almak adına araştırma yapıyor.

Bu bölümlerin iş imkanlarını, ders programlarını ve taban puanlarını sorgulayan öğrenciler, konu hakkında resmi bilgiler ışında araştırma yapmak istiyor. Bu hususta YÖK'ün tercih robotu öğrencilere son derece faydalı bilgiler sunuyor. TYT puanı ile öğrenci kabul eden üniversitelerin iki yıllık bölümleri hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

TYT PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN İKİ YILLIK BÖLÜMLER

İKİ YILLIK BÖLÜMLERİN KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2018 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışanların bilgi düzeyini artırmayı, güncelleştirmeyi; bu sektörlerde çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı ve bu sektörlerde çalışmayı düşünmemekle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan, bankalarla ve sigorta şirketleriyle yoğun ilişkileri olanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Bu programın amacı; konutlar, iş yerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve bakımından sorumlu teknikerleri yetiştirilmektir. Bu amaçla iklimlendirme ve soğutma alanıyla ilgili bilimsel kavramları öğretmenin yanında, bu alanda kullanılan cihazların imalatı, bakımı ve onarımıyla ilgili uygulamalı eğitimler verilmektedir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları, İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Binaların, taşıtların, soğuk hava depolarının ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesi, kurulması ve çalıştırılması için planlanan faaliyetleri yürütebilirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında, iş merkezlerinde, otellerde, büyük marketlerde, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında her türlü bakım ve onarım işlerini yürütürler. Bu programdan mezun olan teknikerler, kendi iş yerlerini de açabilirler.