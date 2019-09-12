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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

TYP okullara güvenlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?

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TYP okullara güvenlik görevlisi alımı başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilecek temizlik ve güvenlik görevlileri İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek. Yapılacak alımlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gözler şimdi başvuruların başlayacağı tarihte. Peki, TYP okullara güvelik alımı başvurusu ne zaman?

Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı, okulların eğitim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan oldu. Bu kapsamda bilgi almak isteyen vatandaşlar son günlerde sorgulamalarına hız verdi. İşte, İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak güvenlik görevlisi alımının detayları...

İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP özel güvenlik alımı, İŞKUR'un yönetiminde olacak.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Alımlarla ilgili henüz herhangi bir bilgi yer almazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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