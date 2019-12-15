Twitter’dan mal varlığını açıkladı

“Gürcan Dağdaş. Bir zamanların Refahlı bakanı. Bana Twitter’dan çok ağır hakaretler yaptı. Kendisi hakkında tazminat davası açtım. İlk celse öncesi 27. Asliye hâkimi mahkemenin 19 Nisan 2019 tarihli Tensip Tutanağı’nın 10. Maddesi’nde, ‘Davacı Melih Gökçek’in sosyal ve ekonomik durumu belli olduğundan ve istenilen miktar dikkate alındığından davacı hakkında sosyal ve ekonomik araştırma yapılmasına yer olmadığı’ tarzında bir karar aldı. Ancak ilk mahkemede Gürcan Dağdaş’ın müracaatı üzerine hâkim; “Tapuya ve bankalara müzekkere yazılarak davacı Melih Gökçek’in, ilk belediye başkanı seçildikten (27 Mart 1994) sonraki taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, davacının ilk belediye başkanı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine’ karar verdi. Adliye tarihinde bir tazminat davasında böyle bir karar ilkti.

AVUKATIM TESLİM ETTİ

Tazminat davalarına giren herkes bilir ki polis marifetiyle kişilerin sadece ‘ekonomik ve sosyal durum inceleme evrakı’ istenir. Hâkime mal beyanımı bizzat avukatım teslim etti. Ancak hakim o kadar süratli davranmıştı ki daha birinci gün bütün evrakları getirtmişti. Hâkimin bu davranışı bizde ön yargı fikrini oluşturdu. Bu sırada hâkimin oğlunun benim açık bir siyasi düşmanımın oğlunun yanında çalıştığı ifşa edildi. Bunun üzerine avukatım Mehmet Ali Alan, taraf tuttuğu konusunda şüpheye düşüldüğünü öne sürdü ve hâkimin bu davadan çekilmesini istedi.

YENİ DAVA AÇTIM

Yasaya göre, hakimi çekilmeye davet, hakimin reddi hükmündedir ve mal varlığı davasına bakan hâkim dün (cuma) görevden çekildi. Ancak Gürcan Dağdaş algı yönetimine devam etti ve şöyle bir Tweet attı; ‘Vicdanlı insanlara duyurumdur! Melih Gökçek’in bana açtığı hakaret davasında, mal varlığının araştırılması kararını veren hakim, bugün davadan alındı. Dava başka hâkime verildi.’ Oysa hâkim görevden alınmamış, kendi davadan çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi avukatım Dağdaş hakkında 50 bin liralık yeni bir tazminat davası açtı.”