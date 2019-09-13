Twitter'dan duyurdu! Ve İstanbul'a indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.
Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Sürpriz konuklarımızdan biri geldi" notunu düştü.
Sürpriz konuklarımızdan biri geldi.✈🚀#TEKNOFEST pic.twitter.com/Q36N0zcVh7— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 13, 2019
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