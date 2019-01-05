Twitter’da Uzakdoğu tehlikesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Twitter’da Uzakdoğu tehlikesi

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Twitter’da Uzakdoğu tehlikesi

SOSYAL medyada son dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Japonya ve Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye’deki ‘fenomen’ sosyal medya hesapları satın alınıyor. Daha sonra Çince veya Japonca yayın yapmaya devam eden hesaplardan 10 bin dolara satılan da var, 20 bin dolara satılan da… Sadece bunun için kurulmuş bazı web siteleri üzerinden sahipleri hesaplarını satışa çıkarıyor.

‘MAVİ TIK’LILAR SATILIYOR

Yüzbinlerce takipçisi olan bu hesaplarda ‘mavi tık’ da var. Yani Twitter tarafından kullanıcısı onaylanmış hesaplar. Bu hesapların kullanıcısı değişse de kayıtlı sahibi değişmiyor. Çünkü hesabı alan kişi adını değiştirirse ‘mavi tık’ kaybolacağı için hesabı almanın bir anlamı olmuyor. Alan kişinin ve kurumun yasadışı bir faaliyetinin hukuki sorumluluğunun kayıtlı kişi üzerine kalması, satan açısından bir risk oluşturuyor. Alıcı ise ‘mavi tık’ nedeniyle isim değiştiremediği için kayıt sahibinin art niyetli olarak Twitter’a hesabının çalındığını ihbar edip geri alması ise alıcı açısından risk de taşıyor.

BİNLERCE DOLAR ÖDENDİ

Twitter’da Uzakdoğu tehlikesi

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Sait Ercan’a göre yakın zamanda dikkat çeken 10’a yakın ‘fenomen’ sosyal medya hesabı Japon ve Çinliler tarafından satın alındı. Bu hesaplara 20 bin dolara kadar paralar ödendi. Ercan “Bu hesaplardan daha sonra genelde video paylaşılıyor” dedi. Meselenin hukuki boyutu ise çok net değil. Bilişim hukukçusu Gökhan Ahi, sosyal medya hesaplarının hukuken ‘mal’ olarak muamele görmediğini ‘kullanım hakkı’ üzerinden değerlendirildiğini belirterek hukuki sorumluluğun her olay için kendi şartlarına göre değerlendirilebileceğini vurguluyor. Peki, bu hesaplar neden alınıyor olabilir? Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat’a göre işin içinde bir ‘kurnazlık’ var: “Hesap onaylı ve çok takipçili olduğu için kullanıcılar için cazip. İçerik paylaşımları da video üzerinden olduğu için dünyanın her tarafından takibe aldıkları takipçileri de onları geri takip etmesini sağlıyorlar. Günün sonunda net birkaç yüzbin ile başladıkları takipçi sayısını kısa sürede milyona çıkarabiliyorlar. Türk hesaptaki kullanıcılar aslında onlar için bir yem.”

 

‘DİJİTAL NÜFUZ İÇİN...’

Twitter’da Uzakdoğu tehlikesi

Bilişim ve sosyal medya konularında yazan Hakkı Algan ise Google’ın teknik paradigmalarını aldatmaya odaklı bir girişim olarak görüyor durumu: “Twitter’ın algoritması aldatılarak bir reklam ve çekim amaçlı bir çeşit ‘dijital nüfuz’ sağlanıyor. Takipçinin niteliği değil, sayısı önemli. Twitter algoritması aldanıyor.”

İÇ PİYASADA 300 BİN LİRA

Dünyada sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 5 ülke içerisinde gösterilen Türkiye’de iç piyasada da ‘hesap borsası’ çok hareketli… Hesapların ilanla satıldığı siteler var. 200 liradan başlayan hesaplar, hesabın kalitesine ve onaylı olmasına göre 300 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.

30 bin takipçili hesabını bin 100 liraya satan üniversite öğrencisi Fırat Bozkurt ise şunları anlattı: “4 yıldır bu işle uğraşıyorum. İlk 1,5-2 yılı alışmakla geçti. Sonra para kazanmaya başladım. 4 yılda 50 bin liraya yakın para kazandım. Şirketlerle, sanatçılarla çalıştım. Onların hesaplarına destek yapıyoruz. Festivallere hesap satıyorum. Amatör sayılırım. Güzel bir piyasa var…”

Musa KESLER
Musa KESLER
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