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    Twitter'da 'tamam' polemiği

    ANKARA
    10.05.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün grup toplantısında, “Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’na da AK Parti Genel Başkanlığı’na da milletim getirdi. Onlar tamam derse kenara çekiliriz” açıklamasının ardından Twitter’da başlayan ve 2 milyonu aşan “Tamam” paylaşımları siyasette de gündem oldu.

    Muhalefet partisi liderleri, bu paylaşımlara destek verirken, ikidar kanadından, “Devam” paylaşımlarıyla karşılık geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün düzenlediği basın toplantısında, “Seçimlerde, Gezi olaylarında da bu tür şeyleri yaşadık. Nihai kararını verecek olan milletimizdir, sandığa gittiği zaman asıl belirleyici olacaktır. Bu sosyal medyayı kullanmayalım anlamına gelmez. Sahte hesapla manipülasyon netice vermeyecektir. Biz gerçeklerle uğraşalım” dedi.

    İKTİDARIN YOLU SANDIKTAN GEÇER
    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da sorular üzerine şunları söyledi: “Dünya bir araya gelse de 24 Haziran’da iktidar yine Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından devralınacak. İktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter’dan çıkmayacaktır. Sanal alemde FETÖ’nün kriptoları, terör örgütleri, şunlar bunlar. Türk milleti bu sanal medya hilelerini uygulayanlardan daha akıllıdır.”

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise Twitter’dan “Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları; 24 Haziran gecesi görüşürüz. Tweet’lerin çoğu FETÖ ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor. Çoğu bot hesaplar” tepkisini gösterdi. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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