Twitter el koydu
Hürriyet’in geçen hafta manşetten “Mavi Kuş Borsası” başlığıyla duyurduğu haber, Twitter yönetimini harekete geçirdi.
Habere konu olan hesaplardan bazıları askıya alındı, bazılarının ise ‘mavi tık’ onayı geri alındı. Haber, Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinden bazı firma veya şahısların Türkiye’deki yüksek takipçili, ‘mavi tık’ sahibi Twitter hesaplarını binlerce dolar ödeyerek satın aldığını anlatıyordu.
Twitter, şahsi hesapların alınıp satılmasını kendi kurallarına aykırı buluyor. Alınıp satılan hesaplara yaptırım uygulanıyor. Hürriyet’in haberinde yer alan hesaplardan bazılarına da bu yaptırımlar uygulandı. Hesaplardan biri askıya alındı, bir başka hesaptan ise ‘mavi tık’ geri alındı. Bir hesabın ise tweet’leri korumalı Türkçe hesaba dönüştüğünü görüldü. Sosyal medya uzmanları, alınıp satıldığı tespit edilen bütün hesapların bu yaptırımlara maruz kalacağını belirtiyor.
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