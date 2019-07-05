‘Tweet’le tahrik’ soruşturması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gittiği Ankara’nın Çubuk ilçesinde linç girişimine uğradığı 21 Nisan’da Twitter’da “Sivas’ta otel önünde bekleyenlerle Çubuk’ta ev önünde bekleyenler aynı kandan” diye yazan eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açıldı.
25 Haziran’da ifade veren Biçer, linç girişiminin Sivas katliamını çağrıştırdığını ifade ederek şunları söyledi: “Çubuk’ta ‘Orayı yakın’ diye bağırmaları bana bir vatandaş olarak Madımak Oteli yangınını hatırlattı. Büyük üzüntü duydum. Olay bütün ülkeyi ilgilendirir. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan bir olaydır. Asıl üzerime atılan suçlamayı onlar yapmıştır. Ben suç işlemedim.”
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