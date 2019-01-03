TV'deki ihbar üzerine polis harekete geçti... 11 yÄ±l sonra...
Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde 2008 yÄ±lÄ±nda kaybolan Meryem Tahnaz ve kÄ±zÄ± Melike Tahnaz'Ä±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahilinde cesedi bulunabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerine polis ekiplerince kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, KÃ¶rfezâ€™de 2008 yÄ±lÄ±nda ortadan kaybolan Meryem Tahnaz ile ondan aylar sonra kaybolan kÄ±zÄ± Melike Tahnaz olayÄ±nda ilgili yeni geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â ATV'de MÃ¼ge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±ndaÂ Tuncer UstaerÂ anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesetlerinin TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahiline gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yeri bildiÄŸini sÃ¶yledi. KonuÅŸmalarÄ± ihbar kabul eden polisler arama baÅŸlattÄ±.
Ä°ddialara gÃ¶re, evlenerek Ä°stanbulâ€™a giden ancak daha sonra eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemler nedeniyle ailesinin evine geri dÃ¶nen Meryem Tahnazâ€™Ä±n eÅŸi Ahmet, kayÄ±npederi tarafÄ±ndan silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
EÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Meryem Tahnaz, Ä°stanbulâ€™a geri dÃ¶ndÃ¼. Ancak bir sÃ¼re sonra Meryem Tahnaz, yeniden baba evine geri dÃ¶ndÃ¼. Meryem Tahnazâ€™Ä±n annesi, Ã§ocuklarÄ±, yeÄŸenleri toplam 10 kiÅŸi KÃ¶rfez ilÃ§esi TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlikâ€™teki bir arabada yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.
2008 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda Meryem Tahnaz, arabadan tuvalet ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ± bir daha da kendisinden haber alamadÄ±. 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±nda da Meryem Tahnazâ€™Ä±n o dÃ¶nem 6 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Melike Tahnaz da ortadan kayboldu.
Olaydan 11 yÄ±l sonra Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahilinde arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Kadavra kÃ¶peÄŸi Melo sahilde anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesedini arÄ±yor.
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