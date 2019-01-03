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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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03.01.2019 - 14:22, Son GÃ¼ncelleme:

TV'deki ihbar üzerine polis harekete geçti... 11 yÄ±l sonra...

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TV'deki ihbar üzerine polis harekete geçti... 11 yÄ±l sonra...

Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde 2008 yÄ±lÄ±nda kaybolan Meryem Tahnaz ve kÄ±zÄ± Melike Tahnaz'Ä±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahilinde cesedi bulunabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerine polis ekiplerince kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, KÃ¶rfezâ€™de 2008 yÄ±lÄ±nda ortadan kaybolan Meryem Tahnaz ile ondan aylar sonra kaybolan kÄ±zÄ± Melike Tahnaz olayÄ±nda ilgili yeni geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â ATV'de MÃ¼ge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±ndaÂ Tuncer UstaerÂ anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesetlerinin TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahiline gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yeri bildiÄŸini sÃ¶yledi. KonuÅŸmalarÄ± ihbar kabul eden polisler arama baÅŸlattÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re, evlenerek Ä°stanbulâ€™a giden ancak daha sonra eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemler nedeniyle ailesinin evine geri dÃ¶nen Meryem Tahnazâ€™Ä±n eÅŸi Ahmet, kayÄ±npederi tarafÄ±ndan silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

11 yÄ±l önce kaybolan anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesedini bulmak için kazÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
daha fazla video iÃ§in

EÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Meryem Tahnaz, Ä°stanbulâ€™a geri dÃ¶ndÃ¼. Ancak bir sÃ¼re sonra Meryem Tahnaz, yeniden baba evine geri dÃ¶ndÃ¼. Meryem Tahnazâ€™Ä±n annesi, Ã§ocuklarÄ±, yeÄŸenleri toplam 10 kiÅŸi KÃ¶rfez ilÃ§esi TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlikâ€™teki bir arabada yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

2008 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda Meryem Tahnaz, arabadan tuvalet ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ± bir daha da kendisinden haber alamadÄ±. 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±nda da Meryem Tahnazâ€™Ä±n o dÃ¶nem 6 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Melike Tahnaz da ortadan kayboldu.

Olaydan 11 yÄ±l sonra Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ TÃ¼tÃ¼nÃ§iftlik sahilinde arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Kadavra kÃ¶peÄŸi Melo sahilde anne ve kÄ±zÄ±nÄ±n cesedini arÄ±yor.

TVdeki ihbar Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti... 11 yÄ±l sonra...
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TVdeki ihbar Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti... 11 yÄ±l sonra...

TVdeki ihbar Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti... 11 yÄ±l sonra...

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