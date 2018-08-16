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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.08.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

TV'de gördüğü çarşafı satın aldı! Gelen paketle şoke oldu

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TV'de gördüğü çarşafı satın aldı! Gelen paketle şoke oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaşayan bir kadın bir televizyon kanalı üzerinden satılan nevresim takımını aldı. 1 hafta sonra kapısına gelen kargoyu açan kadın, kutudan nevresim takımı yerine eski çarşaflar çıktığını görünce şoke oldu.

Olay, Türkali köyünün Karşıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seniha Çelik (60) isimli bir vatandaş, bir televizyon kanalında gösterilen reklamlardan üçlü nevresim takımını sipariş etti. Yaklaşık bir hafta sonra kargoyla kapıda 110 TL karşılığında kargo kutusunu alan Seniha Çelik, kutuyu açınca şaşkına uğradı. Kutunun içinden sipariş ettiği nevresim takımı yerine eski çarşaflar ile yırtık kullanılmış, kırışık kumaşlar çıktı.

TVde gördüğü çarşafı satın aldı Gelen paketle şoke oldu



"Resmen kandırıldık, dolandırıldık”

Bir süre sonra sipariş verdiği numarayı arayan Seniha Çelik, telefonda kendisine cevap verilmeyince dolandırıldığını anladı. Mağdur duruma düşen ve dolandırılan Çelik, "Televizyonda gösterilen ürünü iyi gördüm. Sonra ekranda yazılı numarayı aradım. Sipariş ettim. 1 hafta sonra kargo ücreti dahil PTT kuryesine 110 TL ödemesini yaptım. Kutuyu açtıktan sonra televizyonda gördüğüm ürünün aynısını olmadığını fark ettim. Bir müddet sonra sipariş ettiğim numarayı aradım. Ancak geri cevap alamadım. Resmen kandırıldım ve dolandırıldım. Benim ricam ben kandırıldım ama başkaları kandırılmasın. Devletimizden bu satıcılar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyorum. Birçok insanın canını yakıyorlar. Benimde canımı yaktılar" diye konuştu.

TVde gördüğü çarşafı satın aldı Gelen paketle şoke oldu



"Eşime dikkatli olmasını söyledim”

TTK’dan emekli Seniha Çelik’in eşi Kazım Çelik (69) ise eşinin kendisine televizyondan ürün sipariş ettiğini söylediğini, bu konuda kendisini uyardığını ifade etti. Kazım Çelik, "Bana eşim merak ederek aldığını söyledi. Ben de tamam dedim. Ancak dikkatli olmasını söyledim. Eve gelen kargoyu açınca ben de şok olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda herkesin dikkatli olmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

 

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