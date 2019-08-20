TV ekibi kâbusu yaÅŸadÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da bir televizyonun genel yayÄ±n yÃ¶netmeni ile birlikte 5 kiÅŸilik ekip program iÃ§in indiÄŸi maÄŸaradan uzun sÃ¼re Ã§Ä±kmayÄ±nca tÃ¼m ekipler seferber oldu. MaÄŸarada yaklaÅŸÄ±k 3 saat mahsur kalan tv ekibine, kurtarma ekiplerinin bÃ¶lgeye sevk edilmesiyle ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kanal 23 Televizyonunun Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve "DoÄŸa Ä°Ã§in KeÅŸfet" programÄ±nÄ±n sunucusu Metin Erol ile daÄŸcÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸi, Ã§ekim iÃ§in ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Keban Ä°lÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Keban Baraj GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼ksek kesiminde daÄŸlÄ±k alanda bulunan Keban Damla TaÅŸ MaÄŸarasÄ±â€™na girdi. YaklaÅŸÄ±k 200 metre derinliÄŸi ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen maÄŸaradan 2 saat geÃ§mesine raÄŸmen geri dÃ¶nen olmadÄ±.
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Bunun Ã¼zerine yukarÄ±da bekleyen gÃ¶revliler, durumu Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su AltÄ± Grup AmirliÄŸi'ne bildirdi. UMKE'den bir gÃ¶revli ip ve oksijen tÃ¼pÃ¼yle maÄŸaraya indi. AÅŸagÄ± inen gÃ¶revli bir sÃ¼re sonra, Erol ve beraberindeki daÄŸcÄ± ekibine ulaÅŸtÄ±.Â
SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ekibi yukarÄ± Ã§Ä±karma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â
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