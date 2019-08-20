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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA-DHA
20.08.2019 - 19:12, Son GÃ¼ncelleme:

TV ekibi kâbusu yaÅŸadÄ±

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TV ekibi kâbusu yaÅŸadÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da bir televizyonun genel yayÄ±n yÃ¶netmeni ile birlikte 5 kiÅŸilik ekip program iÃ§in indiÄŸi maÄŸaradan uzun sÃ¼re Ã§Ä±kmayÄ±nca tÃ¼m ekipler seferber oldu. MaÄŸarada yaklaÅŸÄ±k 3 saat mahsur kalan tv ekibine, kurtarma ekiplerinin bÃ¶lgeye sevk edilmesiyle ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kanal 23 Televizyonunun Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve "DoÄŸa Ä°Ã§in KeÅŸfet" programÄ±nÄ±n sunucusu Metin Erol ile daÄŸcÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸi, Ã§ekim iÃ§in ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Keban Ä°lÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Keban Baraj GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼ksek kesiminde daÄŸlÄ±k alanda bulunan Keban Damla TaÅŸ MaÄŸarasÄ±â€™na girdi. YaklaÅŸÄ±k 200 metre derinliÄŸi ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen maÄŸaradan 2 saat geÃ§mesine raÄŸmen geri dÃ¶nen olmadÄ±.

ULAÅžILDI

Bunun Ã¼zerine yukarÄ±da bekleyen gÃ¶revliler, durumu Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (AFAD) Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su AltÄ± Grup AmirliÄŸi'ne bildirdi. UMKE'den bir gÃ¶revli ip ve oksijen tÃ¼pÃ¼yle maÄŸaraya indi. AÅŸagÄ± inen gÃ¶revli bir sÃ¼re sonra, Erol ve beraberindeki daÄŸcÄ± ekibine ulaÅŸtÄ±.Â 

SaÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ekibi yukarÄ± Ã§Ä±karma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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