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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tüzük kurultayı olacak

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Tüzük kurultayı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimden sonra tüzük kurultayı yapacaklarını ve kadın kolları kuracaklarını açıkladı. Akşener, “Japon sistemiyle hareket eden bir insanım. Bizim tüzüğümüz gelmiş geçmiş en demokratik tüzük. Fakat uygulamada çok zorlukları çıktı” dedi.

Seçim mitingleri sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Akşener özetle şunları söyledi:

4.5 YIL SEÇİM YOK

“Türkiye, 24 Haziran’a giderken başlayan doğal bir süreçte ikili sisteme doğru kaydı. Biz, belli konularda, özellikle sosyal kesimlerin talepleri üzerine, 3600 ek gösterge, EYT gibi konularda olduğu gibi Meclis’te zaten birbirimizi destekliyoruz. Bunlar elbette tüzel kişilikleri muhafaza ederek olur. 31 Mart’ta vatandaşın aldığı tavır, 4.5 yıl boyunca iktidarı seçmenin sesine kulak vermek zorunda bırakacak. Çünkü 4.5 yıl seçim yok. Erken seçim görmüyorum. Bizim belediyelerimize kayyım atamak gibi bir çılgınlığı yapamaz.

İMAMOĞLU O İŞE GİRMEZ

(Ekrem İmamoğlu’nun CHP’ye liderlik yarışına girme olasılığı) Ekrem İmamoğlu çok akıllı bir arkadaş, asla öyle bir şeyin içine girmez. İstanbul’u alacak. İkincisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinde, habire kurultay talep ediliyor; kimi zaman yapıyorlar, kimi zaman yapmıyorlar. Dolayısıyla CHP o işe alışık. Sorunu yok kendi iç bünyesinde. Bizim zaten kongrelerimiz başlıyor.
Bizde küçük küçük ilçe kurultayları başlayacak. Tüzüğümüz gelmiş geçmiş en demokratik tüzük. Fakat uygulamada çok zorlukları çıktı. Mesela devletin verdiği paranın dörtte birinin mutlaka teşkilatlara gönderilmesi için bir talepte bulunmuştum, fakat oraya sadece ‘üye’ yazılmış. Oraya nüfus ve oy oranını eklememiz gerektiği ortaya çıktı. ‘Kadın kolları kurulmasın’ demiştim, kurulmadı ama uygulamada müthiş zorluk çektik. Kadın kolları kurulacak.”

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