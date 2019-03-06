Tuzla’ya Biyoteknoloji Merkezi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Tuzla’da sürdürdü.
Tuzla’yla ilgili projelerini anlatan Binali Yıldırım, ilçeye muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirterek, “Artık İstanbul’un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, hem aş sahibi olacaklar, hem de Anadolu Yakası’nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak” dedi. Tuzla’da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul’un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. Tuzla’ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin. Tavşantepe’den metro Tuzla’ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe’ye 12 dakikada gideceksiniz.”
OTOGAR GELİYOR
İstanbul’daki üç otogardan birini de Tuzla’ya yapacaklarını söyleyen Binali Yıldırım, bu programın ardından Tuzla’da tersane işçileriyle bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Erzincanlı hemşehrisi eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak’ın (67) Pendik 15 Temmuz Şehitleri Camisi’ndeki cenazesine katıldı ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ni (GİSBİR) ziyaret etti.
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