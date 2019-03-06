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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tuzla’ya Biyoteknoloji Merkezi

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Tuzla’ya Biyoteknoloji Merkezi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Tuzla’da sürdürdü.

Tuzla’yla ilgili projelerini anlatan Binali Yıldırım, ilçeye muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirterek, “Artık İstanbul’un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, hem aş sahibi olacaklar, hem de Anadolu Yakası’nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak” dedi. Tuzla’da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul’un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. Tuzla’ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin. Tavşantepe’den metro Tuzla’ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe’ye 12 dakikada gideceksiniz.”

OTOGAR GELİYOR

İstanbul’daki üç otogardan birini de Tuzla’ya yapacaklarını söyleyen Binali Yıldırım, bu programın ardından Tuzla’da tersane işçileriyle bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Erzincanlı hemşehrisi eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Şafak’ın (67) Pendik 15 Temmuz Şehitleri Camisi’ndeki cenazesine katıldı ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’ni (GİSBİR) ziyaret etti.

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