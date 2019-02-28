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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)
28.02.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Tuzla'daki koku soruşturmasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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Tuzla'daki koku soruşturmasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Tuzla'da kanalizasyondan yayılan kokuya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan C. A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Vidanjörün kendisine ait olduğunu kabul eden C. A.'nın kimyasal atıkla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen numunelerin insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerinde tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminden yayılan kokuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjörün sahibi C.A., dün savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

'ŞANS ESERİ BU OLAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİM'

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen C.A. sorgusunda, kokuya neden olan atığı kanalizasyon sistemine bırakan vidanjörün sahibi olduğunu belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Vidanjör bana aittir. Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim" dedi.

Aldıkları atıkları geri dönüşüm tesislerine ya da arıtma tesislerine götürdüğünü savunan C.A., "Bunun dışında benim başkaca bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir. Suçsuzum. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

20 BİN TL GÜVENCE BEDELİ ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Savcılığın şüpheli hakkında talep ettiği adli kontrol tedbiri yönündeki talebi kabul eden mahkeme, C.A.'nın pazar günleri karakola giderek imza atmasını karara bağladı. Şüpheli C.A.'nın yurt dışına çıkışını da yasaklayan mahkeme, birden çok kişinin yaralanması ve suç konusunun önemini gerekçe göstererek 7 gün içinde 20 bin TL güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne peşin olarak yatırmasına hükmetti.

NUMUNELER ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN İNCELENECEK

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen 5 adet kimyasal swap, 1 adet kimyasal katı-sıva madde ve 2 adet sıvı numunenin insan, hayvan ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep etti.

Talebi kabul eden İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında elde edilen numunelerin insan, hayvan ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa bunun etkisinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na inceleme izni verilmesine karar verdi.

Tuzla'daki "koku" soruşturması
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