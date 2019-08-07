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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
07.08.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Tuzla'daki hırsızlık anı kamerada

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Tuzla'daki hırsızlık anı kamerada

Tuzla'da, bir firmaya ait depodan, 2 ay içerisinde benzer şekilde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayında 240 bin liralık bakır kablo çalındı. Depo yetkilisi hırsızlık olayları nedeniyle bekçi tutmak zorunda kaldıklarını söylerken, hırsızlık anı deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Tuzladaki hırsızlık anı kamerada
  • Tuzladaki hırsızlık anı kamerada
  • Tuzladaki hırsızlık anı kamerada
  • Tuzladaki hırsızlık anı kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tuzla'da bulunan bir depodan son 2 ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı yapıldı. Benzer şekildeki hırsızlık olaylarının sonuncusu 31 Temmuz günü meydana geldi. 200 bin liralık kablonun çalındığı son olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini kapatarak minibüsle gelen 4 kişiden 1'i, önce depo önünde duran kamyonetin lastiğini tornavidayla patlatıyor. Şüpheliler ardından, kapısını açarak girdikleri deponun içerisinde bulunan bakır kabloları, dışarı taşıyarak araçlarına yüklüyorlar. Araçlarını kabloları dolduran şüpheliler, deponun kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.


Son olayda 200 bin, önceki iki hırsızlıkta 40 bin olmak üzere toplam 240 bin liralık kablo hırsızlığına ilişkin Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Deponun yetkilisi Levent Yavuz, "2 ay içerisinde 3 sefer depomuz soyuldu. 2 ay önce yine şu gördüğünüz depodan 30-40 bin lira değerinde bakır kablomuz çalındı, makinelerin üzerinden. Daha sonra kabloları komple makinelerden söktük, içeriye aldık. Depomuzun içinden bu sefer 200 bin lira değerinde kablomuz çalındı. Kamera kayıtlarımız olmasına rağmen hırsızları bir türlü bulamadık. Polis araştırıyor. Bekçi kulübesi aldık, dışarıya koyduk. Bekçi tutmak zorunda kaldık. 24 saat bekçi gözetiminde depomuz şu anda." dedi.

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