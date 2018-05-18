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    Tuzla'daki 'gizemli koku' operasyonu: Biri mühendis 8 kişi gözaltında

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    18.05.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Tuzla'da kanalizasyondan yayılarak 4 mahalleyi etkisi altına alan ve 68 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal maddeden yayılan kokuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir mühendisin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

    Tuzladaki gizemli koku operasyonu: Biri mühendis 8 kişi gözaltındaTuzla'da 25 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Çevreyi kasten kirletme’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, kanalizasyona kimyasal madde attıkları tespit edilen 4 vidanjör şoförü, 3 şirket sahibi ve bir mühendisin gözaltına alındı. Mühendisin, ‘Kamu görevlisine suçu bildirmeme’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

    1 AY ÖNCE DE DÖKMÜŞLER

    Kimyasal kokuya neden olan maddeyi kanalizasyona dökerek 68 kişinin etkilenmesine neden oldukları tespit edilen 4 vidanjörün, 25 Aralık 2017 tarihinden bir ay önce de, aynı yere kimyasal madde döktükleri belirlendi.

    Tuzladaki gizemli koku operasyonu: Biri mühendis 8 kişi gözaltında

     

    Etiketler: koku , operasyon , polis , mühendis , gündem
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