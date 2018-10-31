Tuzla’daki anaokulu skandalında kan donduran ifadeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuzla’daki anaokulu skandalında kan donduran ifadeler
GeriGündem Tuzla’daki anaokulu skandalında kan donduran ifadeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
31.10.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Tuzla’daki anaokulu skandalında kan donduran ifadeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuzla’daki anaokulu skandalında kan donduran ifadeler

Tuzla’da bir anaokulunda öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddiasına ilişkin davada, mağdur çocukların aileleri dinlendi. Olaya ilişkin görüntüleri çeken müşteki, “Sanığın çocuklara defalarca vurduğunu ve çocukların alt tarafı çıplak vaziyette yan yana tuvalete götürüldüğünü gördüm” dedi.

Tuzla’da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddia edilen öğretmen ve okul sahibi Güler Mert’in “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, şehir dışında olduğu öğrenilen sanık Güler Mert katılmazken, mağdur çocukların aileleri ve avukatları katıldı.

“DEFALARCA ÇOCUKLARA VURDUĞUNU GÖRDÜM”

Olaya ilişkin görüntüleri çeken müşteki Zeynep Atasever suç tarihinde çocuğunun davranışlarında değişiklikleri yerinde tespit etmek için anaokulunda işe başladığını belirterek, “İlk önce çocuklarla iletişime geçmemi istemediler, sanığın güvenini kazandıktan sonra benim çocuklarla ilgilenmemi istedi. Burada 2-6 yaş arası çocuklar bulunmaktaydı. İlk önce 2 yaş grubuna baktım, onların bezlerini değiştirdim, daha sonra diğer yaş gruplarına yardımcı oldum. Ben sanığın anaokulunda bulunan çocuklara vurduğunu defalarca gördüm. Çocukların alt tarafı çıplak vaziyette yan yana tuvalete götürüldüğünü de birden fazla kez gördüm. Bu duruma itiraz ettim ancak sanık beni dinlemedi. Bu sebeple aramızda tartışmalar çıktı. Telefonla uygun vakit ve ortam yakalayınca görüntüleri çektim” dedi.

“SÜREKLİ HAKARET EDİYORDU”

“Benim evladım var, susman imkansızdı” diyen müşteki Atasever, “Çocukları tek ayak üzerinde ayakta bekletiyordu. 2 yaşında bir çocuk vardı, masayı çizmişti. Çocuğa vurarak ‘burayı sen yaptın, sileceksin’ diyerek eline ıslak mendil verdi. Ayrıca çocuklara sürekli olarak ‘salak’ ve ‘gerizekalı’ şeklinde sözler söylüyordu. 3 yaşında bir çocuğa çok bağlanmıştı, ona ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocukların oyuncaklarını isterse onlardan alıp o çocuğa veriyordu” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Anaokuluna giden ikiz çocuklarının davranışlarında değişiklikler olduğunu söyleyen müşteki Oktay Uğur, “Çocuğumun birinin kafası delinmişti. Serviste bulunan kişiye sorduğumda kardeşinin yapmış olduğunu söyledi. Çocuklar eve geldiğinde vücutlarında çizikler vardı. Aynı zamanda ben bir hareket yaptığımda korkarak sinmiş bir vaziyet alıyorlardı” dedi.

‘EVDE KAMERA VAR’ DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Müşteki Kader çolak, “Olay açığa çıktıktan sonra oğlum bana şiddet gördüğünü, ‘evde kamera var anne babanıza söylerseniz ben görürüm’ diyerek tehdit edildiğini söyledi. Çocuğum bu olaylardan dolayı tırnak yemeye başladı, 7 yaşında ve şu anda altına kaçırıyor” ifadelerini kullandı.

“DİĞER ÇOCUKLAR DAYAK YERKEN, BENİM ÇOCUĞUM PİZZA YİYORMUŞ”

Ayrıcalıklı bakılan çocuğun annesi olduğunu söyleyen müşteki Evrim Terkeşli, “Benim maddi olarak çocuğuma alamadığım, yapamadığım şeyleri yapmış. Diğer çocuklar dayak yerken, benim çocuğum pizza, hamburger yiyormuş. Ne istediği varsa yerine getiriyormuş. Çocuğuma bin liralık alışveriş yapıyordu. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayatından koptu. Yüksek bir ses olduğunda bile ürkmektedir” dedi.

ÇOCUKLARIN İĞNEYLE KORKUTULDUĞU İDDİASI

Çocukların okulda iğneyle korkutulduğunu söyleyen müşteki Gamze Öztürk, “Çocuğum okula gitmek istemiyordu. Neden gitmek istemediğini sorduğumda bir şey söylemiyordu. Evde yemek yemediği zaman, ‘Güler hemşire bana iğne yapmasın’ diyordu. Ben de sanık hemşire olduğu için bu olayları ciddiye almamıştım” diye konuştu.

“ÇOCUĞUM ODALARA KAPATILDIĞINI SÖYLEDİ”

Bir diğer müşteki Gözde Afşar ise, oğlunun çok dayak yediğini ve odalara kapatıldığını söylediğini belirterek, “Aynı zamanda sanık hemşire olduğu için çocuğunuz hasta olduğunda iğnelerini ona verirdik. Çocuğuna ayaktayken iğne yaparak çocuğumun iğneden korkmasına sebebiyet vermiş, bu sebeple hala iğne kullanamıyoruz. Sanığın eyleminden dolayı çocuğumda fobi oluştu. Ayrıca çocuğumda aşırı derecede cinsel eğilim oluşmuş durumda. Çocuğum psikolojik ve cinsel baskıya uğramıştır” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkilimizin şehir dışına taşındığını öğrendik. Güncel mernis adresine talimat yazılarak savunmasının alınmasını talep ediyoruz. Müştekilerin beyanları soyut olup, cinsel istismar suçunun unsuru olabilecek herhangi bir somut durum yoktur” dedi.

Diğer müştekiler de söz alarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan diğer müştekilerin beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynep Atasever’in 4 yaşındaki oğlunun, okulun sahibi ve öğretmeni Güler Mert’in kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anaokulunda işe başladığı anlatılmıştı.

İddianamede, Zeynep Atasever’in Güler Mert’in çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı belirtilirken, videoları diğer velilere gönderdiği ve okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Video kayıtları ve fotoğraflarda şüpheli Güler Mert’in sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği vurgulanmıştı.

İddianamede, şüphelinin 30 çocuğa yönelik “kötü muamele” suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan ‘Yargıyı hızlandırın’ talimatı

‘Beyaz Kod’a tutuklama

İntihar izi yok tırnakta DNA var

Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri önünde...