Tuzla'da rezidans inşaatında özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı, bir kişi öldü

Olay, 05.00 saatlerinde Tuzla, Aydınlı Mahallesi’nde bulunan bir rezidans inşaatında meydana geldi. İddiaya göre gece nöbet tutmakta olan iki özel güvenlik görevlisi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma ilerledikçe yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre güvenlik görevlisi Numan Y. belinden çıkarttığı silahla, diğer güvenlikçi arkadaşı Dursun Erdem’in önce dizine 2 el ateş ettikten sonra karnına da 1 el ateş etti.

Silah seslerini duyan diğer güvenlik görevlileri, olay yerine geldiğinde yaralı Dursun Erdem’i gördü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı inşaatta kalıp ustası olan İsrafil Kaya “Rahmetli bizlere karşı iyi bir arkadaştı, herhangi biri ile tartışması, dövüşmesi, çekişmesi yoktu ama artık kendi aralarında olan olayı biz bilemeyiz tabi. Gece saat 4’te olmuş diye duyduk. Daha önce aralarında husumet var mıydı yok muydu bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.