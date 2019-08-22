Tuzla'da kamyon, yolcu minibüsüne çarptÄ±, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°stanbul Tuzla'da seyir halindeki kamyon, durakta yolcu indiren minibÃ¼se Ã§arptÄ±. Yaralanan minibÃ¼steki 3 yolcu ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Kaza, Tuzla D-100 karayolu Ankara istikameti, tersane kÃ¶prÃ¼sÃ¼ civarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddialara gÃ¶re kamyonun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Osman DoÄŸanay, seyir halindeyken arkadan gelen bir araca yol vermek istedi. Osman DoÄŸanay, o sÄ±rada durakta yolcu indiren Nurettin BalcÄ± yÃ¶netimindeki minibÃ¼se arkadan Ã§arptÄ±. Kazada yolculardan KÄ±vanÃ§ KardeÅŸler, MÃ¼zehher Akyol ve ismi bilinemeyen bir kiÅŸi daha yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahidi Mustafa Pekdemir, â€œKamyon normal seyir halindeyken, sol ÅŸeritten gelen araca yol vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken duraktan Ã§Ä±kan dolmuÅŸun yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼yor, vuruyor. Sonra direksiyonu toparlamak iÃ§in diÄŸer yola geÃ§iyor. DolmuÅŸtan 3 yaralÄ± Ã§Ä±karttÄ±k. Kamyoncuda bir ÅŸey yok. DiÄŸer araÃ§ zaten park halindeymiÅŸ. Ä°Ã§inde kimse yoktu. 3 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±" dedi.
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