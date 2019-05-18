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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul (DHA)
18.05.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Tuzla'da kahvehaneye silahlı baskın kamerada

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İstanbul Tuzla'da bir kahvehaneye silahlı baskında 2 kişi yaralandı. Saldırganın silahıyla kurşun yağdırması o sırada sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Cihan T., beraberindeki 2 kişiyle daha önce aralarında husumet olan Fuat K.'in bulunduğu kahvehaneye geldi.

Fuat K. ve Cihan T. burada kavga etmeye başladı. Ardından saldırgan yanındaki silahla Fuat K.'ye ve araya girmeye çalışan Halil E.'ye ateş etti. Kahvehaneden kaçan silahlı saldırgan ve yanındaki kişi geldikleri araca bindi. Cihan T. kaçarken de aracın camından silahını çıkararak ateş etmeye devam etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastaneye akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kahvehanede üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Tuzlada kahvehaneye silahlı baskın kamerada

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