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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/DHA
15.02.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Tuzla'da iki kadının hırsızlarla akılalmaz mücadelesi!

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TUZLA'da bankadan çektikleri parayla araçlarına binen iki kadın, trafik ışıklarına geldiklerinde arkadan çarpan araçtan inen 4 kişi tarafından soyuldu. Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen kadın, hırsızlardan birini ısırdı. Yaklaşık bir kilometre sonra hırsızlar kadını zorla araçlarından indirdi. Hırsızlık anları ve kadının hırsızların aracına binmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Fatma Reyhan Sayber ve annesi Zuhal Sayber, Orhanlı Mahallesi'nde işletmeciliğini yaptıkları oto yıkama işlerinin devri için bankadan çektikleri yaklaşık 15 bin lirayla araçlarına binip hareket etti. Trafik ışıklarına geldiklerinde bir araç arkadan hafif çarptı. İki kadın, araçta hasar olup olmadığını kontrol etmek için indi. Bu sırada kendilerine çarpan araçtan inen  4 kişi, ön koltukta bulunan para dolu çantayı ve cep telefonunu aldı. Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen Fatma Reyhan Sayber hırsızlardan birini ısırdı. Sayber, yaklaşık 1 kilometre sonra hırsızlar tarafından araçtan zorla indirildi. 

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay güvenlik olay saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında kaza yapan iki kadının araçlarından indiği, kendilerine çarpan araçtan inen hırsızların para dolu çantayı aldığı görülüyor. Kadınların hırsızlar ile mücadele etmesi de görüntülere yansırken, hırsızların mağdur kadının da içinde olduğu araç ile birlikte olay yerinden ayrıldığı ve diğer kadının etraftan yardım istediği kaydediliyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızları yakalamak İçin çalışma başlattı.

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