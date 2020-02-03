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İHA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Tuzla’da iki genç sokak ortasında kavga etti! İşte o anlar...

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Tuzla’da iki genç sokak ortasında kavga etti! İşte o anlar...

İstanbul Tuzla’da arkadaş oldukları değerlendirilen iki genç, sokak ortasında birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar gençlerin tekmeli yumruklu kavgasını ayırmakta güçlük çekerken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre arkadaş olan iki genç, bir kafeden çıkıp sokakta yürüdükleri sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki genç sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdı. Gençlerden biri yere düşürdüğü kişiye art arda yumruklar savururken, çevredekiler kavgaya müdahale etti.

Kavgaya karışan gençlerden biri olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar diğer genci zapt etmekte güçlük çekti. Gençlerin kavgası çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandı.

İki gencin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki genç birbirine giriyor ve yumruklarla saldırıyor. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanıyor.

Tuzla’da iki genç sokak ortasında kavga etti İşte o anlar...

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