Tuzla nerede? Tuzla'nın harita üzerindeki görünümü
Tuzla, harita üzerinde nerede olduğu ile merak ediliyor. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ancak İstanbul'un merkezine uzak bir konumda bulunan Tuzla, 1400'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin hükmüne geçmesiyle birlikte Türk toprağı olarak kalmıştır. İstanbul'un güneydoğusunda Kocaeli ile sınırı bulunan Tuzla, tersaneleri ile bilinmektedir. İşte, Tuzla nerede sorusunun harita üzerinden yanıtı
Tuzla, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Toplam 201 kilometrelik bir alanda bulunan Tuzla ilçesi, denizcilik konusunda bazı yetkinliklere sahiptir. Coğrafi konum olarak kuzeyde ve batıda Pendik ilçesi bulunur. Doğusunda Kocaeli'nin Çayırova ilçesi yer alır. Güneyinde Marmara Denizi bulunur ve 13 km kıyı şeridine sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği, merkezde ortalama 25-30 metredir. Güneydeki Tuzla Burnu büyük bir çıkıntı olarak göze çarpar. Araziler genellikle alçak tepelerle düzlük araziler şeklindedir. Yükseklik Akfırat ve Orhanlı Beldelerinde 250-300 metreyi bulur. En yüksek yer 300 m ile Akfırat'tadır.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre Tuzla ilçesinin Toplam Nüfusu 181.658 kişidir. İstanbul'un 39 ilçesi nüfus sayısı bakımından 2008 yılı verilerine göre incelendiğinde Beşiktaş'tan sonra 32. sırada yer almıştır. Tuzla'yı Arnavutköy izlemektedir.
1936 yılında müstakil belediye olan Tuzla 1951 yılında Kartal İlçesine bağlanmış, 1987 yılında Pendik İlçesinin kurulması nedeniyle Pendik İlçesine bağlanmıştır. Tuzla, 03.06.1992 tarih ve 21247 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Pendik İlçesinden ayrılarak Tuzla adı altında müstakil bir ilçe olmuştur.
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