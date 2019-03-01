Tuz uzlaşması
İşletmelerde gönüllü olarak tuz kullanımı yüzde 4 ve şeker kullanımı yüzde 5 oranında azaltılacak. Azaltan işletmeye belge verilecek. İşletme masalarda tuz yerine doğal lezzet artırıcılar (soğan, sarımsak, baharatlar, limon, sirke, biber vb.) sunacak. Menüde kalori bilgisi yer alacak. Yemeklerin yağ oranına dikkat edilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde toplam 130 bin işletme, binlerce aşçı ve pastacının birliklerin üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kişi başı tuz tüketimimizi 18 gramdan 9.9 grama indirdik. 5 grama kadar indirmemiz gerekiyor. Bunun için günlük en fazla bir çay kaşığı tuz tüketelim. Buradan işletmelere de sesleniyorum tuzlukları kaldırın.”
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan ise “Fazla şeker tüketimi de obezite, diyabet, gibi hastalıkları tetikliyor. Bu konuyu MEB ile işbirliği yaparak öğrencilerimize anlatacağız, ev hanımlarımızı da bilinçlendireceğiz” dedi.
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